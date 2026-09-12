Curi Peralatan Proyek, Pria di Bantul Tak Berkutik Saat Ditangkap Polisi

jogja.jpnn.com, BANTUL - Rumah sementara bagi pekerja proyek atau bedeng di Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul dibobol pada Jumat (11/9).

Terkait peristiwa itu polisi telah menangkap pria berinisial F (31) yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus pencurian itu diketahui setelah pekerja mendapati pintu bedeng dirusak dan peralatan banyak yang hilang.

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Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan polisi mengetahui identitas pelaku setelah memeriksa rekaman CCTV.

Kemudian, pelaku ditangkap di rumahnya dan ditemukan peralatan pertukangan.

"Setelah diperiksa, F mengakui telah mengambil barang-barang berupa peralatan pertukangan dan kabel listrik dari dalam bedeng," katanya, Sabtu (12/9).

Kepada polisi, F mengaku akan menjual barang-barang yang ia curi.

"Pelaku sudah ditangkap untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," katanya.