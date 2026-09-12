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Curi Peralatan Proyek, Pria di Bantul Tak Berkutik Saat Ditangkap Polisi

Sabtu, 12 September 2026 – 21:45 WIB
Curi Peralatan Proyek, Pria di Bantul Tak Berkutik Saat Ditangkap Polisi - JPNN.com Jogja
Pelaku pencurian ditangkap polisi di rumahnya. Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Rumah sementara bagi pekerja proyek atau bedeng di Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul dibobol pada Jumat (11/9).

Terkait peristiwa itu polisi telah menangkap pria berinisial F (31) yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus pencurian itu diketahui setelah pekerja mendapati pintu bedeng dirusak dan peralatan banyak yang hilang.

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Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan polisi mengetahui identitas pelaku setelah memeriksa rekaman CCTV.

Kemudian, pelaku ditangkap di rumahnya dan ditemukan peralatan pertukangan.

"Setelah diperiksa, F mengakui telah mengambil barang-barang berupa peralatan pertukangan dan kabel listrik dari dalam bedeng," katanya, Sabtu (12/9).

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Kepada polisi, F mengaku akan menjual barang-barang yang ia curi.

"Pelaku sudah ditangkap untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," katanya.

Pria di Kabupaten Bantul ditangkap polisi karena mencuri peralatan proyek saat tengah malam.
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TAGS   pencurian polres bantul bantul bedeng maling bantul maling Jogja

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