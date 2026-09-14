Sembunyikan Obat Terlarang di Kardus, Seorang Pria Ditangkap Polisi

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang pria ditangkap polisi terkait kasus kepemilikan obat terlarang jenis yarindo atau pil sapi.

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bantul menangkap HR (26) beserta 129,5 butir pil sapi.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan kasus tersebut terungkap setelah maraknya peredaran obat terlarang di Dusun Cepit, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon yang bikin warga resah.

Setelah melakukan penyelidikan secara intensif, polisi mendatangi kediaman HR di Cepit.

"Petugas menemukan barang bukti ratusan pil berlogo Y yang disembunyikan di dalam kardus bekas," katanya, Senin (14/9).

Selain itu, polisi menyita sebuah ponsel yang digunakan untuk transaksi dengan pembelinya.

“Tersangka mengaku bahwa ratusan pil tersebut didapatkan dari seorang pelaku lain yang kini berstatus daftar pencarian orang," kata Iptu Rita.

HR mengaku membeli sebagian pil seharga Rp 220.000 dan untuk selanjutnya diedarkan kembali.