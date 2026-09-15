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JPNN.com Jogja Kriminal Sedang Makan di Warmindo, Pemuda di Bantul Dipukul dan Diancam dengan Airsoft Gun

Sedang Makan di Warmindo, Pemuda di Bantul Dipukul dan Diancam dengan Airsoft Gun

Selasa, 15 September 2026 – 12:20 WIB
Sedang Makan di Warmindo, Pemuda di Bantul Dipukul dan Diancam dengan Airsoft Gun - JPNN.com Jogja
Pelaku penganiayaan ditangkap polisi. Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pria berinisial AF (23) ditangkap polisi lantaran menganiaya seorang pemuda di warmindo Jalan Imogiri, Wonokromo, Pleret, Kabupaten Bantul.

Peristiwa penganiayaan itu terjadi pada 10 Agustus 2026 sekitar pukul 02.30 WIB.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan saat itu korban berinisial HP (23) sedang makan di warmindo.

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"Kemudian, terlapor datang dan langsung melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong," kata Iptu Rita, Selasa (15/9).

Selain menganiaya, pelaku juga mengancam akan membakar rumah dan menembak korban dengan airsoft gun.

"Motif pelaku masih didalami penyidik," katanya.

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Akibat penganiayaan tersebut korban mengalami memar dan bengkak di bagian wajah.

Pelaku ditangkap polisi di wilayah Caturharjo, Kabupaten Sleman. (mcr25/jpnn)

Polisi menangkap seorang pria karena menganiaya pelanggan warmindo. Korban juga diancam akan ditembak dengan airsoft gun.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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