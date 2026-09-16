Gudang Elektronik di Bantul Dibobol Maling, Kerugian Mencapai Rp 70 Juta

jogja.jpnn.com, BANTUL - Sebuah gudang perusahaan di Banguntapan, Kabupaten Bantul, dibobol maling pada 5 September 2026.

Di gudang tersebut, pelaku menggasak 73 perangkat alat penyambung internet.

Setelah mendapatkan laporan, jajaran Polres Bantul langsung menggelar penyelidikan untuk mengungkap pelaku.

Baca Juga: Maling Kota Amal di Masjid Jogja Diringkus Polisi

Selanjutnya, didapatkan petunjuk mengenai identitas dan keberadaan pelaku.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan terduga pelaku kemudian diringkus pada Selasa (15/9).

"Pelaku berinisial HD. Dia mengakui telah mencuri sejumlah modem dan STB tersebut," ujarnya.

Iptu Rita mengatakan nilai kerugian dalam kasus tersebut mencapai Rp 70.600.000.

"Pelaku juga sudah ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut," ujarnya.