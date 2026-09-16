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JPNN.com Jogja Kriminal Gudang Elektronik di Bantul Dibobol Maling, Kerugian Mencapai Rp 70 Juta

Gudang Elektronik di Bantul Dibobol Maling, Kerugian Mencapai Rp 70 Juta

Rabu, 16 September 2026 – 18:29 WIB
Gudang Elektronik di Bantul Dibobol Maling, Kerugian Mencapai Rp 70 Juta - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Maling gudang di Bantul. Foto: JPNN.com

jogja.jpnn.com, BANTUL - Sebuah gudang perusahaan di Banguntapan, Kabupaten Bantul, dibobol maling pada 5 September 2026.

Di gudang tersebut, pelaku menggasak 73 perangkat alat penyambung internet.

Setelah mendapatkan laporan, jajaran Polres Bantul langsung menggelar penyelidikan untuk mengungkap pelaku.

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Selanjutnya, didapatkan petunjuk mengenai identitas dan keberadaan pelaku.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan terduga pelaku kemudian diringkus pada Selasa (15/9).

"Pelaku berinisial HD. Dia mengakui telah mencuri sejumlah modem dan STB tersebut," ujarnya.

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Iptu Rita mengatakan nilai kerugian dalam kasus tersebut mencapai Rp 70.600.000.

"Pelaku juga sudah ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut," ujarnya.

Beberapa perangkat internet dari sebuah perusahaan di Kabupaten Bantul digondol maling. Nilai kerugian dari aksi tersebut mencapai Rp 70 juta.
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TAGS   pencurian maling bantul polres bantul bantul perangkat internet maling di Bantul maling Jogja

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