Rombongan Remaja Konvoi Membawa Sajam di JJLS Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Sejumlah remaja kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit di Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul.

Dalam video yang beredar di media sosial, sekelompok remaja itu menaiki sepeda motor sembari mengayunkan senjata tajam.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan polisi langsung bergerak setelah mengetahui kejadian tersebut.

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"Unit Reskrim Polsek Kretek telah menahan tujuh remaja yang terlibat dalam video tersebut," katanya, Rabu (23/9).

Ketujuh remaja telah dimintai keterangannya oleh pihak polisi, yaitu MNSL, MRP, EGR, PZP, RA, AHA, dan RHN.

“Mereka mengakui bahwa video yang beredar tersebut memang merupakan aksi mereka," kata Iptu Rita.

Lebih lanjut, kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap keterlibatan masing-masing remaja serta penanganan atas aksi yang mereka lakukan.

Polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam yang dipamerkan pelaku di dalam videonya. (mcr25/jpnn)