Ortu Siswa SD di Sleman Mengamuk Bawa Parang, Seorang Guru Jadi Korban

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Seorang guru sekolah dasar (SD) di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman menjadi korban penganiayaan menggunakan senjata tajam pada Jumat (25/9). Korban berinisial HK (40) terkena sabetan sajam di bagian lengan.

Luka tersebut didapat korban saat berusaha menangkis ayunan sajam dari pelaku TM alias S (44), warga Bangunkerto.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan pihaknya telah menahan pelaku penganiayaan.

"Awalnya terjadi miskomunikasi terkait anak dari pelaku yang diduga mengambil jajajan di kantin. Info yang kami dapat, anak pelaku merupakan anak berkebutuhan khusus," katanya, Senin (28/9).

Menurut Iptu Argo, ibu anak tersebut sebelumnya sudah dipanggil ke sekolah dan persoalan telah diselesaikan.

"Setelah itu, ibu tersebut menelepon suaminya. Diduga terjadi miskomunikasi yang kemudian berujung pada kejadian penganiayaan," ujarnya.

Pelaku penganiayaan sendiri ditangkap polisi beserta barang bukti berupa parang dengan panjang 80 centimeter.

Perkara ini berlanjut dan tengah ditangani pihak kepolisian. (mcr25/jpnn)