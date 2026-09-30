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Remaja Korban Kecelakaan di Sleman Ditangkap Polisi, Ternyata...

Rabu, 30 September 2026 – 17:00 WIB
Remaja Korban Kecelakaan di Sleman Ditangkap Polisi, Ternyata... - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Tawuran remaja di Jogja. Foto: Ardissa Barack/JPNN.com

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Seorang remaja ditangkap polisi di Jalan Nanggulan, Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman pada Senin (28/9).

Pelaku berinisial ZK (18) tersebut kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan celurit itu ditemukan saat polisi sedang menangani kecelakaan tunggal pukul 00.15 WIB yang menimpa pelaku.

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Sebilah celurit itu lalu ditemukan di sekitar ZK.

"Hasil pemeriksaan awal, ZK mengakui celurit tersebut miliknya dan rencananya akan digunakan untuk tawuran," ujarnya.

Kini, barang bukti celurit dengan panjang 50 centimeter dan kendaraannya telah disita polisi.

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"Perkaranya saat ini masih ditangani Polsek Depok Timur untuk proses penyelidikan lebih lanjut," katanya.

Anggoro meminta orang tua untuk lebih mengawasi aktivitas anak-anak mereka untuk mencegah keterlibatan dalam aksi kekerasan di jalan. (mcr25/jpnn)

Seorang remaja yang yang mengalami kecelakaan tunggal malah ditangkap polisi karena membawa celurit untuk tawuran.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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