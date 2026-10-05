Belasan Remaja Diduga Klitih, Polisi Minta Masyarakat Tidak Berspekulasi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Viral di media sosial sebuah video menampilkan sekelompok remaja yang dicurigai sebagai pelaku klitih atau kejahatan jalanan.

Mereka lalu diamuk massa di Jalan Samas, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Polisi kemudian datang dan menahan para remaja tersebut.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan total ada 13 remaja yang diamuk warga.

Menurut Iptu Rita, saat ini belasan remaja itu dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Saat ini seluruhnya sudah berada di Satreskrim Polres Bantul. Mereka masih menjalani pemeriksaan untuk penanganan lebih lanjut," katanya, Minggu (4/10).

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Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak cepat menyimpulkan kejadian sebagai tindak kejahatan jalanan sebelum hasil penyelidikan selesai.

"Kami masih melakukan pendalaman terhadap peristiwa ini. Untuk itu, kami mengimbau masyarakat agar tidak berpsekulasi," ujarnya.