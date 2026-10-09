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Karyawan Toko di Bantul Menggadaikan Barang Berharga Perusahaan, Kini Diciduk Polisi

Jumat, 09 Oktober 2026 – 11:03 WIB
Karyawan Toko di Bantul Menggadaikan Barang Berharga Perusahaan, Kini Diciduk Polisi - JPNN.com Jogja
Karyawan toko menggadaikan properti kantor di Bantul. Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang karyawan toko berinisial AB (44) ditahan pihak kepolisian. Ia nekat menjual kamera dan ponsel merek iPhone milik tempatnya bekerja.

Kecurigaan awalnya bermula saat AB tak kunjung mengembalikan fasilitas toko tersebut.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pelaku memberikan berbagai alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hingga akhirnya dilaporkan kepada polisi.

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Setelah menerima laporan resmi, polisi kemudian menangkap pelaku di kos-kosan wilayah Karangbendo, Banguntapan, Bantul.

"Dalam pemeriksaan, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Barang-barang milik toko tersebut telah digadaikan dan dijual tanpa seizin pemilik," katanya, Kamis (8/10).

Akibat perbuatannya, toko batik tersebut mengalami kerugian mencapai Rp 37 juta.

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Barang bukti yang digelapkan pelaku meliputi kamera senilai Rp 18 juta, ponsel hingga laptop.

"Selanjutnya penyidik melengkapi administrasi penyidikan dan berkas perkara untuk kemudian dikirim kepada jaksa penuntut umum," ujarnya. (mcr25/jpnn)

Polisi menangkap seorang karyawan berinisial AB lantaran menjual iPhone, laptop dan kamera milik perusahaan tempat ia bekerja.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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