Sepekan Merazia Miras Ilegal di Bantul, Polisi Menyita 128 Botol

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terus mengintensifkan razia peredaran minuman beralkohol ilegal di wilayah hukumnya. Dalam operasi yang digelar di 11 titik lokasi selama periode 7–11 Oktober 2026, petugas menyita sebanyak 128 botol minuman keras (miras) ilegal.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan bahwa operasi penindakan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus menindaklanjuti laporan warga.

"Razia ini merupakan upaya kepolisian untuk menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Bantul agar tetap aman dan kondusif," ujar Iptu Rita Hidayanto dalam keterangan tertulisnya di Bantul, Senin (12/10).

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Iptu Rita menjelaskan razia gabungan tersebut menyasar lokasi-lokasi yang disinyalir menjadi tempat transaksi dan penjualan miras tanpa izin resmi.

Lokasi tersebut tersebar di tujuh kapanewon (kecamatan), meliputi Sewon, Pleret, Sedayu, Pandak, Kretek, Banguntapan, hingga Piyungan.

"Total ada sekitar 128 botol minuman beralkohol ilegal yang berhasil disita petugas," jelasnya.

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Selain menyita ratusan botol miras, petugas juga menemukan barang bukti lain berupa sembilan tablet dalam kemasan bertuliskan Camlet Alprazolam Tablet 1 mg yang diduga merupakan psikotropika golongan IV, serta sebuah tas selempang hitam dari tangan seorang pria di lokasi penindakan.

"Seluruh temuan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti untuk pengembangan penyelidikan lebih lanjut," tambah Rita.