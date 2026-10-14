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2 Pemuda Diciduk Polisi, Obat Terlarang Disembunyikan di Bawah Kasur

Rabu, 14 Oktober 2026 – 18:02 WIB
2 Pemuda Diciduk Polisi, Obat Terlarang Disembunyikan di Bawah Kasur - JPNN.com Jogja
Barang bukti obat terlarang yang diamankan Satresnarkoba Polres Bantul. Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dua pemuda di Sewon, Kabupaten Bantul ditangkap polisi terkait penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kedua pelaku berinisial TPP (22) dan NAS (22).

Polisi menyita total 430 butir pil berlogo Y dari tangan pelaku.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan kasus tersebut terungkap saat polisi menemukan pil putih yang dikemas dalam plastik dari tangan NAS.

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NAS mengaku barang tersebut didapat dari TPP. Setelah itu polisi bergerak memburu pengedar.

"Upaya itu kemudian membuahkan hasil ketika petugas menangkap yang bersangkutan di wilayah Panggungharjo, Sewon pada Selasa 13 Oktober 2026 sekitar pukul 03.00 WIB," katanya, Rabu (14/10).

Dari tangan pelaku polisi menyita ratusan butir pil yang disembunyikan di bawah tempat tidurnya

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"Polres Bantul akan terus menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran obat-obatan yang tidak sesuai ketentuan," katanya.

Selanjutnya para pelaku digiring ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut beserta barang bukti. (mcr25/jpnn)

Satresnarkoba Polres Bantul menangkap dua pemuda yang kedapatan memiliki obat-obatan terlarang merek Y.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   polres bantul bantul narkotika sewon obat terlarang peredaran obat terlarang pil yarindo

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