WNA Tiongkok Ingin Keluar Negeri, Emas 2,1 Kg Disembunyikan di Pakaian Dalam

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menggagalkan upaya ekspor ilegal emas padat seberat total 4,2 kilogram (4.266 gram) di Yogyakarta International Airport (YIA), Kabupaten Kulon Progo, DIY.

Emas berbentuk kapsul tersebut disembunyikan oleh dua warga negara asing (WNA) asal Tiongkok di balik pakaian dalam mereka saat hendak terbang ke luar negeri.

Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY Agus Yulianto mengungkapkan bahwa penindakan ini berawal dari analisis informasi intelijen terkait pergerakan dua penumpang mencurigakan yang dijadwalkan terbang menuju Singapura pada Minggu (8/10).

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"Penindakan ini bermula dari informasi intelijen mengenai dua penumpang yang akan berangkat menggunakan pesawat dengan tujuan Singapura," ujar Agus Yulianto dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Senin (19/10).

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Bea Cukai Yogyakarta segera melakukan pengamatan intensif dan pemeriksaan fisik terhadap kedua pelaku di area keberangkatan internasional YIA.

Penumpang pertama berinisial CS ketahuan menyembunyikan padatan emas seberat 2.131 gram (2,1 kg) di dalam pakaian dalam yang dikenakannya.

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Sedangkan penumpang kedua berinisal JP menyembunyikan padatan serupa seberat 2.135 gram (2,1 kg) di salah satu bagian tubuhnya.

“Dengan demikian, total berat yang disita mencapai 4.266 gram atau sekitar 4,2 kilogram," kata Agus.