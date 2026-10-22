Kepala SMK di Bantul Jadi Tersangka, Gelapkan Dana Bantuan Ratusan Juta

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang kepala SMK di Kabupaten Bantul ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana bantuan dari pemerintah.

Tersangka berinisial W (44) menyelewengkan dana bantuan Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan tahun anggaran 2023.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pihak kepolisian mencermati laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

"Dalam proses penyidikan, ditemukan dugaan adanya kegiatan yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban, tetapi tidak dilaksanakan," katanya, Kamis (22/10).

Menurutnya, tersangka bertanggung jawab atas pencairan dan penggunaan dana bantuan tersebut.

"Kerugian negara berdasarkan hasil audit Inspektorat DIY sebesar Rp 125 juta," kata Iptu Rita.

Berkas perkara kasus ini selanjutnya akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk proses selanjutnya.

Akibat perbuatannya tersebut, W dikenai Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (mcr25/jpnn)