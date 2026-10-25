Pria Cabul Melakukan Tindakan Tak Senonoh, Berujung Ditangkap Polisi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pria dilaporkan kepada polisi atas tindakan cabul. Pelaku berinisial W (55) memperlihatkan alat kelaminnya di tempat umum.

Tindakan tak senonoh itu terjadi di Jalan Cik Diktiro, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta pada Jumat (23/10).

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS mengatakan pria asal Gunungkidul tersebut duduk di sepeda motor lalu memperlihatkan alat kelaminnya kepada korban.

Saat itu korban dan temannya sedang berjalan di trotoar.

"Melihat hal tersebut korban berteriak dan kemudian warga di sekitar lokasi menangkap pelaku," katanya, Sabtu (24/10).

Pelaku diproses polisi dengan dugaan tindak pidana kesusilaan atau pornografi di muka umum.

"Kepada pelaku dilakukan proses hukum dan sudah ditahan," ujarnya.

Polisi juga membawa sejumlah barang bukti berupa pakaian, tas selempang, sepeda motor dan helm pelaku. (mcr25/jpnn)