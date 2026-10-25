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Pria Cabul Melakukan Tindakan Tak Senonoh, Berujung Ditangkap Polisi

Minggu, 25 Oktober 2026 – 13:08 WIB
Pria Cabul Melakukan Tindakan Tak Senonoh, Berujung Ditangkap Polisi - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Tersangka pencabulan di Kota Yogyakarta. Foto/ilustrasi: dok.JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pria dilaporkan kepada polisi atas tindakan cabul. Pelaku berinisial W (55) memperlihatkan alat kelaminnya di tempat umum.

Tindakan tak senonoh itu terjadi di Jalan Cik Diktiro, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta pada Jumat (23/10).

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS mengatakan pria asal Gunungkidul tersebut duduk di sepeda motor lalu memperlihatkan alat kelaminnya kepada korban.

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Saat itu korban dan temannya sedang berjalan di trotoar. 

"Melihat hal tersebut korban berteriak dan kemudian warga di sekitar lokasi menangkap pelaku," katanya, Sabtu (24/10).

Pelaku diproses polisi dengan dugaan tindak pidana kesusilaan atau pornografi di muka umum.

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"Kepada pelaku dilakukan proses hukum dan sudah ditahan," ujarnya. 

Polisi juga membawa sejumlah barang bukti berupa pakaian, tas selempang, sepeda motor dan helm pelaku. (mcr25/jpnn)

Seorang pria bikin resah dengan aksi cabulnya di tempat umum. Korban berteriak, pelaku ditangkap polisi.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   polresta yogyakarta asusila Jogja pornografi cabul pria cabul di jogja

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