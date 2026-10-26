Pemuda 19 Tahun di Bantul Ditangkap Polisi karena Bawa Barang Terlarang

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang pemuda di Bantul, DIY, ditangkap polisi karena memiliki narkotika jenis tembakau sintesis.

Pemuda berinisial RPP (19) itu ditangkap saat berada di SPBU wilayah Sewon, Kabupaten Bantul pada Jumat (23/10) dini hari.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat.

Kemudian, anggota Satresnarkoba Polres Bantul menyelidiki laporan di sekitar SPBU di Jalan Parangtritis tersebut.

"Petugas melihat seorang pemuda dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian mendatangi dan menangkap yang bersangkutan untuk diperiksa," katanya, Sabtu (24/10).

Hasil penggeledahan ditemukan tembakau sintetis seberat 6,05 gram.

"Hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku diminta oleh seorang berinisial A untuk mencarikan tembakau sintetis. Namun, paket tersebut belum diserahkan kepada orang yang bersangkutan," ujarnya.

Lebih lanjut, pihak kepolisian masih mendalami kasus ini untuk mengungkap asal barang terlarang tersebut. (mcr25/jpnn)