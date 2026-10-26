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Pemuda 19 Tahun di Bantul Ditangkap Polisi karena Bawa Barang Terlarang

Senin, 26 Oktober 2026 – 15:21 WIB
Pemuda 19 Tahun di Bantul Ditangkap Polisi karena Bawa Barang Terlarang - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Seorang pemuda di Bantul ditangkap polisi karena kepemilikan obat terlarang. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang pemuda di Bantul, DIY, ditangkap polisi karena memiliki narkotika jenis tembakau sintesis.

Pemuda berinisial RPP (19) itu ditangkap saat berada di SPBU wilayah Sewon, Kabupaten Bantul pada Jumat (23/10) dini hari.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat.

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Kemudian, anggota Satresnarkoba Polres Bantul menyelidiki laporan di sekitar SPBU di Jalan Parangtritis tersebut.

"Petugas melihat seorang pemuda dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian mendatangi dan menangkap yang bersangkutan untuk diperiksa," katanya, Sabtu (24/10).

Hasil penggeledahan ditemukan tembakau sintetis seberat 6,05 gram.

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"Hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku diminta oleh seorang berinisial A untuk mencarikan tembakau sintetis. Namun, paket tersebut belum diserahkan kepada orang yang bersangkutan," ujarnya.

Lebih lanjut, pihak kepolisian masih mendalami kasus ini untuk mengungkap asal barang terlarang tersebut. (mcr25/jpnn)

Satresnarkoba Polres Bantul meringkus seorang pemuda atas kepemilikan narkotika jenis tembakau sintesis.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   polres bantul bantul pemuda tembakau sintetis tembakau sintesis narkoba jogja

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