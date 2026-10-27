Masjid di Bantul Kehilangan 4 Kotak Infak, Polisi Ringkus Pelakunya

jogja.jpnn.com, BANTUL - Masjid di Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul kehilangan kotak infak berulang kali.

Kasus pertama terjadi pada 5 Oktober. Kemudian, kotak infak hilang lagi pada 10 Oktober dan berlanjut pada 14 dan 19 Oktober.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pihaknya memeriksa CCTV dan keterangan saksi untuk mengungkap pencuri kotak infak tersebut.

"Petugas menyelidiki dengan memeriksa keterangan saksi dan menelusuri rekaman CCTV untuk mengidentifikasi terduga pelaku," ujarnya.

Rekaman CCTV menunjukkan seorang pria yang mencurigakan mengenakan kaus biru dan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio.

Pria berinisial AM (43) tersebut lalu diringkus polisi saat melintas menggunakan sepeda motornya pada Senin (26/10).

Kepada polisi, yang bersangkutan mengakui telah mencuri kotak infak di masjid tersebut. Selanjutnya ia dibawa ke polsek untuk menjalani proses lebih lanjut.

Akibat kasus pencurian itu, pengurus masjid memperkirakan kerugian mencapai Rp 500.000. (mcr25/jpnn)