Polisi Menyita Ribuan Botol Miras Oplosan di Bantul, 3 Orang Ditangkap

jogja.jpnn.com, BANTUL - Jajaran Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda DIY bersama Polres Bantul dan Polsek Bantul berhasil membongkar dugaan praktik pembuatan dan peredaran minuman keras (miras) oplosan di dua lokasi berbeda di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas menyita sedikitnya 1.860 botol miras oplosan serta belasan jeriken berisi alkohol murni, serta menangkap tiga orang terduga pelaku.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengonfirmasi bahwa penggerebekan pertama dilakukan di sebuah rumah kontrakan kosong yang berada di wilayah Sabdodadi, Kapanewon Bantul, pada Jumat (30/10).

"Di lokasi pertama, petugas menyita 600 botol miras oplosan, 256 plastik berisi alkohol murni, satu jeriken berkapasitas 20 liter berisi alkohol murni, 27 galon berisi cairan minuman rasa, serta dua dus minuman rasa," ujar Rita saat memberikan keterangan di Bantul, Sabtu (31/10).

Di rumah kontrakan tersebut, polisi juga menangkap seorang pria berinisial S (55), warga Sabdodadi, yang diduga kuat berperan sebagai pemilik miras oplosan.

Tak hanya bahan baku, petugas turut menyita sejumlah peralatan produksi di lokasi pertama, di antaranya 23 pak botol kosong (berisi total 2.300 botol), tutup botol merah, lima ember abu-abu, lima galon air mineral peracik, dua gayung, gelas takar, corong air, dua jeriken kosong 20 liter, serta sejumlah kantong plastik hitam besar.

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Pada hari yang sama, tim gabungan melanjutkan operasi penyisiran ke lokasi kedua yang terletak di wilayah Klodran, Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul.

Dari tempat ini, polisi kembali menemukan barang bukti dalam jumlah yang lebih besar.