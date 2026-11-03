Satresnarkoba Polres Bantul Ungkap Peredaran Narkoba, 3 Pemuda Ditangkap

jogja.jpnn.com, BANTUL - Satuan Reserse Narkoba Polres Bantul menangkap tiga orang dalam kasus peredaran narkotika.

Ketiga tersangka berinisial R (19), G dan I (21) itu memperjualbelikan obat keras berlogo Y tanpa izin.

Mereka ditangkap dalam rangkaian penyelidikan kasus di wilayah Bantul dan Sleman.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pelaku pertama G ditangkap di Wonokromo, Pleret. Dia mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari R.

"Berbekal keterangan tersebut, petugas kemudian melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan R yang diduga menjadi pemasok pil kepada G," katanya, Senin (2/11).

Pelaku R ditangkap polisi di rumah yang berlokasi di Sendangtirto, Berbah, Sleman. Sedangkan pelaku I ditangkap beberapa saat kemudian karena mereka tinggal dalam satu atap.

"Petugas masih menyelidiki asal usul barang tersebut. Termasuk menelusuri pihak lain yang diduga terlibat dalam karangan peredarannya," kata Iptu Rita.

Total barang bukti yang disita polisi mencapai 153 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil. (mcr25/jpnn)