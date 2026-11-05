Melecehkan Perawat Rumah Sakit, Pria 57 di Bantul Ditangkap Polisi

jogja.jpnn.com, BANTUL - Polisi menangkap seorang pria berinisial R (57) terkait kasus dugaan pelecehan seksual di rumah sakit di wilayah Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peristiwa tersebut terjadi saat korban yang berprofesi sebagai seorang perawat sedang bertugas pada Senin (26/10).

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban tengah memeriksa tekanan darah terhadap pasien yaitu pelaku R.

Baca Juga: Tanggapan UGM Soal Kasus Pelecehan Seksual di Fakultas Teknik

"Tangan pasien tiba-tiba menyentuh bagian payudara kiri korban sebanyak satu kali. Korban kemudian langsung menepis tangan pelaku," kata Iptu Rita, Kamis (5/11).

Aksi tidak terpuji pelaku lalu dilaporkan kepada Polsek Sewon pada 3 November kemarin.

"Terduga pelaku telah ditangkap untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," ujarnya.

Pelaku ditangkap polisi di kediamannya di Krapyak Wetan, Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul.

Akibat perbuatannya tersebut, R dijerat dengan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). (mcr25/jpnn)