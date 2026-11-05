Modus Sopir Menimbun BBM Subsidi Terungkap, Gonta-ganti Barcode saat Pengisian di SPBU

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah mobil boks dimodifikasi untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Selain itu, pelaku berinisial MRF juga sering mengganti pelat kendaraannya.

Kronologi kasus penyalahgunaan pengangkutan BBM ini terungkap di SPBU Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaku sempat mengisi BBM jenis bio solar bersubsidi menggunakan kendaraan truk boks dengan nomor polisi B 9606 COI.

Hasil pemeriksaan menemukan terdapat tangki berkapasitas 1.000 liter untuk menampung BBM melalui sistem pompa khusus.

"Saat ini Polres Gunungkidul sedang menangani tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan modus menggunakan truk boks yang dimodifikasi dan masih dalam tahap pengembangan," kata Kasi Humas Polres Gunungkidul Iptu Tukiran, Kamis (5/11).

Selain mengganti pelat kendaraan untuk mengelabui petugas, pelaku juga mengonta-ganti barcode saat mengisi BBM di sejumlah SPBU.

Polisi menemukan 12 lembar kartu barcode yang disimpan pelaku di kabin truknya.

Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman paling lama enam tahun penjara dan denda paling besar Rp 60 miliar. (mcr25/jpnn)