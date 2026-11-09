Polisi Gerebek Rumah di Bantul, Ratusan Obat Terlarang Disita

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang pria di Potorono, Banguntapan, Kabupaten Bantul ditangkap polisi karena memiliki obat-obatan golongan psikotropika.

Dari tangan RM (29) tersebut polisi mengungkap kepemilikan 132 tablet psikotropika.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan kasus itu terungkap saat polisi mendapat laporan terkait sebuah rumah yang mencurigakan.

"Setelah dipastikan, petugas mendatangi rumah tersebut untuk melakukan pemeriksaan," ujarnya.

Tersangka RM yang saat itu berada di rumah tersebut diinterorgasi dan mengakui menyimpan obat-obatan terlarang.

"Selain itu, polisi juga menyita sebuah tas selempang warna hitam dan satu unit telepon genggam," katanya.

Hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku mendapat obat-obatan tersebut dari orang berinisial O dengan harga Rp 1,6 juta.

Akibat perbuatannya, RM dijerat dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (mcr25/jpnn)