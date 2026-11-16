Kasus Penganiayaan dengan Sajam di Pleret, Polisi Tangkap Seorang Pria

jogja.jpnn.com, BANTUL - Aksi penganiayaan brutal menggunakan senjata tajam yang menimpa seorang pria bernama Gunawan di kawasan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, akhirnya berujung pada penangkapan pelaku.

Kepolisian berhasil meringkus terduga pelaku berinisial GRNR (37), warga Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul. Tersangka sebelumnya sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengungkapkan bahwa peristiwa berdarah tersebut sebenarnya terjadi pada awal Agustus lalu di Jalan Sugeng Riyadi, Wirokerten.

Insiden bermula ketika korban tengah berada di lokasi kejadian bersama sejumlah warga lainnya.

Saat itu, korban berniat untuk memberikan penjelasan terkait suatu duduk perkara, tetapi situasi mendadak berubah mencekam ketika ia tiba-tiba diserang.

"Terduga pelaku datang dari arah barat dan langsung melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam sejenis pedang panjang," kata Iptu Rita dalam keterangannya, Minggu (15/11).

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Serangan mendadak tersebut membuat korban tidak sempat menghindar secara sempurna. Akibat sabetan senjata tajam dari pelaku, Gunawan menderita luka-luka serius pada bagian wajah serta tangannya.

Pascakejadian, pihak kepolisian sempat melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada GRNR sebanyak dua kali.