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Adik-beradik Jadi Korban Pemalakan di Giwangan Jogja

Senin, 16 November 2026 – 19:15 WIB
Adik-beradik Jadi Korban Pemalakan di Giwangan Jogja - JPNN.com Jogja
Lokasi pemalakan di Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Foto: Humas Polresta Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dua remaja menjadi korban pemalakan di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 

Peristiwa yang menimpa adik-beradik tersebut terjadi sekitar pukul 14.45 WIB pada 13 November 2026.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani Hasan mengatakan kedua korban dipepet oleh pelaku yang berboncengan.

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"Di traffic light simpang Ringroad Giwangan sisi utara, korban diberhentikan oleh kedua pelaku dan meminta uang dengan mengancam," katanya, Minggu (15/11).

Jika tak menuruti keinginan pelaku, korban diancam akan dilukai.

Kemudian, mereka  diajak ke Jalan Karjono, Giwangan, Umbulharjo. 

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"Di perjalanan tersebut, korban berteriak meminta tolong dan pelaku panik lalu mengambil kunci sepeda motor korban dan kabur meninggal lokasi," ujarnya. 

Setelah polisi turun tangan, terduga pelaku dapat ditangkap dan selanjutnya diproses hukum. (mcr25/jpnn)

Dua remaja adik-beradik yang sedang melintas di Jalan Imogiri Timur dipalak oleh dua orang. Korban berteriak dan akhirnya pelaku ditangkap polisi.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   Umbulharjo Jogja pemerasan pemalakan pemalakan di jogja korban pemalakan

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