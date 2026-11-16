Adik-beradik Jadi Korban Pemalakan di Giwangan Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dua remaja menjadi korban pemalakan di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Peristiwa yang menimpa adik-beradik tersebut terjadi sekitar pukul 14.45 WIB pada 13 November 2026.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani Hasan mengatakan kedua korban dipepet oleh pelaku yang berboncengan.

"Di traffic light simpang Ringroad Giwangan sisi utara, korban diberhentikan oleh kedua pelaku dan meminta uang dengan mengancam," katanya, Minggu (15/11).

Jika tak menuruti keinginan pelaku, korban diancam akan dilukai.

Kemudian, mereka diajak ke Jalan Karjono, Giwangan, Umbulharjo.

"Di perjalanan tersebut, korban berteriak meminta tolong dan pelaku panik lalu mengambil kunci sepeda motor korban dan kabur meninggal lokasi," ujarnya.

Setelah polisi turun tangan, terduga pelaku dapat ditangkap dan selanjutnya diproses hukum. (mcr25/jpnn)