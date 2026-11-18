jogja.jpnn.com, SLEMAN - Polresta Sleman ungkap penanganan kasus pelecehan seksual yang terjadi di kawasan Embung Tambakboyo.

Kasus ini sempat viral di media sosial dan mendapat atensi publik. Korban mendapatkan perlakukan tidak mengenakan saat sedang joging.

Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

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"Korban telah membuat laporan resmi dan dimintai keterangan awal terkait peristiwa yang dialaminya," kata Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro, Selasa (17/11).

Terduga pelaku telah memenuhi panggilan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Saat ini perkara tersebut ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Sleman," katanya.

Akibat perbuatannya itu, terduga pelaku dijerat Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindan Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Iptu Argo Anggoro mengimbau agar masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak menyebarluaskan identitas korban maupun informasi pribadinya. (mcr25/jpnn)