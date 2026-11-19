Penganiayaan terhadap Pria di Warmindo Bantul, Motifnya karena Dendam Pribadi
jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang warga berinisial YHN menjadi korban penganiayaan di sebuah Warmindo di Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul pada Selasa (17/11).
Akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka sobek di kepala dan lengannya.
Korban saat ini menjalani perawatan intensif di IGD RSPAU Hardjolukito.
Pihak kepolisian telah menangkap terduga pelaku penganiayaan berinisial K (35).
Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan motif penganiayaan diduga karena dendam.
"Sebelumnya pelaku mengaku pernah ditampar dan dipukul oleh korban sehingga diduga masih menyimpan rasa sakit hati," ujarnya, Kamis (19/11).
Pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa pakaian, topi hingga pisau cutter.
"Dalam pemeriksaan yang bersangkutan mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban," ujarnya.
Polisi menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dengan senjata tajam. Motifnya karena demdam.
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