jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta menangkap seorang pemuda berinisial DK (19) asal Sumatra Selatan atas kasus dugaan pemerasan.

Pelaku nekat meminta uang tebusan sebesar Rp 5 juta kepada pemilik ponsel yang hilang di kawasan Malioboro, disertai ancaman penyebaran data pribadi.

Kasus ini bermula saat korban kehilangan ponsel bermerek iPhone miliknya ketika berada di kawasan Malioboro.

Baca Juga: Penjelasan Lengkap Kapolresta Jogja Soal Pemerasan di Alkid

Ponsel tersebut rupanya ditemukan oleh tersangka, yang kemudian memanfaatkannya untuk menekan korban demi meraup keuntungan pribadi.

Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Ihsan mengungkapkan bahwa pelaku melancarkan aksinya dengan menghubungi korban melalui pesan singkat.

"Tersangka meminta tebusan Rp 5 juta. Jika tidak ditransfer, pelaku mengancam akan menyebarkan data pribadi korban," kata Ihsan di Yogyakarta, Jumat (20/11/2026).

Menerima laporan pemerasan tersebut, jajaran kepolisian langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil melacak keberadaan tersangka. Polisi membekuk DK pada Kamis (19/11/2026) di wilayah Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman.

Menyikapi kasus ini, Ihsan mengimbau masyarakat untuk beritikad baik apabila menemukan barang milik orang lain di ruang publik dan tidak menyalahgunakannya untuk tindak pidana.