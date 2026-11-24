jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta berhasil membongkar jaringan peredaran uang palsu lintas daerah.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap tiga orang tersangka serta menyita barang bukti sebanyak 9.097 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000 dengan nilai nominal mencapai lebih dari Rp 900 juta.

Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Ihsan dalam konferensi pers menjelaskan bahwa kasus ini terungkap bermula dari laporan masyarakat pada Minggu, 6 September 2026 sekitar pukul 10.00 WIB.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Satreskrim segera melakukan penyelidikan intensif hingga akhirnya menangkap tersangka pertama di lapangan.

"Dari penyelidikan itu polisi menangkap seorang laki-laki inisial TAR pada saat berada di wilayah Rejowinangun, Yogyakarta, dan melakukan penggeledahan menemukan 22 lembar uang rupiah palsu di dalam tas warna hitam milik yang bersangkutan," ujar Kombes Pol Ihsan saat konferensi pers di Mapolresta Yogyakarta, Senin (23/11).

Polisi kemudian mengembangkan kasus dengan menggeledah kediaman TAR dan menemukan tumpukan uang palsu dalam jumlah jauh lebih besar, yakni mencapai 9.097 lembar pecahan Rp 100.000.

Dari hasil pemeriksaan terhadap TAR, penyidik menelusuri asal-usul uang palsu tersebut hingga ke luar wilayah DIY.

Polisi bergerak menuju Brebes, Jawa Tengah, dan menangkap tersangka kedua berinisial AW.