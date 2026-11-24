jogja.jpnn.com, BANTUL - Polisi menangkap seorang pria dalam kasus penganiayaan yang terjadi di Jalan Keputren, Dusun Keputren, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.

Peristiwa penganiayaan terjadi pada 17 November 2026 melibatkan tersangka berinisial B (39) dan korban S (49).

Kapolsek Pleret AKP Rudianto mengatakan korban dihadang oleh pelaku di jalan.

Kemudian, pelaku menanyakan perihal kedekatan korban dengan istri pelaku.

"Selanjutnya pelaku langsung mengayunkan senjata tajam kepada korban. Mengenai pipi sebelah kanan, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Nur Hidayah," kata Rudianto, Selasa (24/11).

Setelah menerima laporan, jajaran Polsek Pleret kemudian melakukan penyelidikan dan mengendus keberadaan pelaku di daerah Sedayu, Bantul.

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Pelaku dibekuk dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Motif pelaku melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban dipicu karena rasa cemburu. Istri pelaku pernah berkomunikasi dengan korban melalui pesan WhatsApp," ujarnya.