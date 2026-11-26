jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), resmi menetapkan Lurah Pengganti Antarwaktu (PAW) Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari berinisial SY sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

SY diduga menyelewengkan Tanah Kasultanan (Sultanaat Ground/SG) dengan mengubah statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pribadi.

Kepala Kejari Gunungkidul Shinta Ayu Dewi menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan pada Rabu (25/11/2026) setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.

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Seusai ditetapkan sebagai tersangka, SY langsung dijebloskan ke tahanan.

"Sudah ditetapkan tersangka hari ini, dan langsung ditahan di Lapas Kelas II A Yogyakarta atau Lapas Wirogunan," ujar Shinta di Gunungkidul, Rabu (25/11/2026).

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan (T-2) Nomor PRINT-04/M.4.13/Fd.2/11/2026, SY akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 25 November hingga 14 Desember 2026, untuk mempermudah proses penyidikan.

Sebelum menetapkan tersangka, tim penyidik telah memeriksa 22 saksi dari unsur perangkat kalurahan maupun pihak terkait, meminta keterangan ahli dari Panitikisma Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, ahli Hukum Administrasi Negara, ahli Hukum Pidana, serta menyita 34 dokumen barang bukti.

Shinta mengungkapkan kasus ini bermula pada 2021 ketika SY masih menjabat sebagai pamong kalurahan di posisi Jagabaya.