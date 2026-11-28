jogja.jpnn.com, SLEMAN - Sebuah video yang memperlihatkan seorang warga lanjut usia (lansia) diduga menjadi korban penipuan viral di media sosial.

Dalam rekaman yang beredar luas tersebut, korban tampak terpukul dan menyesali musibah yang baru saja menimpanya.

Akibat peristiwa penipuan yang dilakukan dengan modus transfer melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) itu, korban dilaporkan mengalami kerugian materiel hingga hampir Rp 40 juta.

Menindaklanjuti informasi tersebut, jajaran kepolisian dari Polresta Sleman langsung bergerak mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) guna melakukan pengecekan serta memintai keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro membenarkan informasi adanya peristiwa dugaan penipuan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa aksi penipuan terjadi di bilik mesin ATM kawasan SPBU Prujakan, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, pada Kamis (26/11/2026).

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"Terkait peristiwa tersebut, korban juga telah membuat laporan polisi dan saat ini penanganannya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian," ujar Iptu Argo dalam keterangannya, Jumat (27/11/2026).

Hingga kini, kasus dugaan penipuan tersebut masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwajib untuk mengungkap identitas dan melacak keberadaan pelaku.