Sedihnya AHY Saat LavAni Kalah di Final, Pesan SBY Jadi Motivasi Bangkit

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jakarta Bhayangkara Presisi memastikan diri sebagai kampiun PLN Mobile Proliga 2025.

Tim voli milik Polri tersebut mengandaskan LavAni di partai puncak.

Hasil pertandingan tim bola voli putra tersebut berjalan skor ketat 3-2.

Tim bola voli binaan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut akhirnya harus menelan pil pahit.

Putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sedih dengan kekalahan Lavani.

"Saya masih sedih dengan kekalahan LavAni semalam. Sungguh menyakitkan," kata Agus, Senin (12/5).

Kendati demikian, Agus mengaku selalu mengingat pesan sang Ayah.

"Pak ABY selalu mengingatkan kami bahwa sometimes we win, sometimes we learn. Jadi, teruslah maju dan mari lakukan yang lebih baik," kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut.