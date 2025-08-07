PSIM Yogyakarta Vs Arema di SSA, Penjualan Tiket Terbatas

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Manajemen PSIM Yogyakarta dan jajaran Polres Bantul menggelar audiensi pada Selasa (5/8).

Pertemuan tersebut digelar untuk menjalin komunikasi dan koordinasi keamanan terkait laga kandang Laskar Mataram di Stadion Sultan Agung.

Rencananya pertandingan PSIM vs Arema FC pada 16 Agustus mendatang akan digelar di Stadion Sultan Agung.

Panpel PSIM Wendy Umar Seno Aji mengatakan jumlah tiket yang dijual di laga home perdana Laskar Mataram akan dibatasi.

Menurut Wendy, jumlah tiket yang dijual menyesuaikan rekomendasi dari Bupati Bantul.

“Jumlah penonton akan mengikuti arahan dari Pak Bupati Bantul, nanti akan ada sejumlah 10.000 tiket,” ujarnya.

Selain itu, PSIM tidak akan menyediakan tiket untuk suporter tamu karena kapasitas stadion yang terbatas.

“Kami tidak akan membuka tiket penonton untuk suporter tim tamu ketika kami melakukan laga kandang,” ucap Wendy.