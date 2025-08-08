Pelatih PSIM Yogyakarta Sudah Analisa Kekuatan Persebaya Surabaya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta membuka akan Super League 2025/2026 dengan menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo hari ini, Jumat (8/8).

Klub berjuluk Laskar Mataram itu akan merasakan atmosfer luar biasa karena tim tuan rumah dikenal dengan suporternya yang fanatik.

Merespons hal tersebut, pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengaku tidak gentar.

Menurutnya, atmosfer di stadion bakal meningkatkan motivasi pemainnya di lapangan.

“Bagi saya, kalau bermain dengan dilihat banyak penonton akan meningkatkan semangat, memacu adrenalin juga. Saya sangat menikmati pertandingannya,” katanya.

Untuk menghadapi pertandingan kontra Persebaya, pelatih asal Belanda tersebut telah mempersiapkan timnya dengan baik.

“Persiapan untuk laga perdana adalah fisik, taktik, kemudian kami juga sudah menganalisa lawan. Itu akan kami terapkan dalam permainan,” ujarnya.

Dia menekankan pentingnya menjaga intensitas permainan karena level Super League akan jauh berbeda dengan Liga 2. (mcr25/jpnn)