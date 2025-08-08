Pelatih PSIM Yogyakarta Sudah Analisa Kekuatan Persebaya Surabaya

JPNN.com

Jumat, 08 Agustus 2025 – 07:30 WIB
Konferensi pers jelang pertandingan Persebaya Surabaya vs PSIM Jogja di Stadion GBT pada Kamis (7/8). Foto: Media Officer PSIM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta membuka akan Super League 2025/2026 dengan menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo hari ini, Jumat (8/8).

Klub berjuluk Laskar Mataram itu akan merasakan atmosfer luar biasa karena tim tuan rumah dikenal dengan suporternya yang fanatik.

Merespons hal tersebut, pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengaku tidak gentar.

Menurutnya, atmosfer di stadion bakal meningkatkan motivasi pemainnya di lapangan.

“Bagi saya, kalau bermain dengan dilihat banyak penonton akan meningkatkan semangat, memacu adrenalin juga. Saya sangat menikmati pertandingannya,” katanya.

Untuk menghadapi pertandingan kontra Persebaya, pelatih asal Belanda tersebut telah mempersiapkan timnya dengan baik.

“Persiapan untuk laga perdana adalah fisik, taktik, kemudian kami juga sudah menganalisa lawan. Itu akan kami terapkan dalam permainan,” ujarnya.

Dia menekankan pentingnya menjaga intensitas permainan karena level Super League akan jauh berbeda dengan Liga 2. (mcr25/jpnn)

Duel Persebaya vs PSIM Yogyakarta akan menjadi pembuka kompetisi BRI Super League. Pelatih PSIM Van Gastel mengaku tidak gentar bermain di kandang lawan.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

