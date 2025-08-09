Kunci Kemenangan PSIM Yogyakarta di Kandang Persebaya Surabaya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta secara mengejutkan memetik kemenangan pada laga perdana BRI Super League di kadang Persebaya Surabaya, Jumat (8/8).

Anak asuh Jean-Paul Van Gastel tersebut menang tipis 0-1 berkat gol semata wayang Pulga Vidal.

Gol menit ke-90+2 itu memastikan Laskar Mataram merebut tiga poin dari Stadion Gelora Bung Tomo.

“Kami sangat senang bisa meraih kemenangan di laga perdana. Saya ingin melihat tim kami bermain dengan standar ini setiap minggunya,” kata Van Gastel.

Dalam laga ini, pelatih asal Belanda tersebut memuji lini pertahanannya.

“Pertahanan kami cukup solid meski ada pergantian pemain pada babak kedua," katanya.

Di sisi lain, pemain bertahan PSIM Yusaku Yamadera mengaku timnya telah bekerja keras di laga kali ini.

“Pertandingan ini sulit, terutama karena laga perdana musim ini dan persiapan pra musim kami terbatas. Namun, kerja keras dan kerja sama tim menjadi kunci utama kemenangan kami hari ini,” kata pemain Jepang tersebut.