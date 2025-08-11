PSIM Yogyakarta Gelar Seleksi EPA, Ini Kriterianya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta menggelar seleksi tim Elite Pro Academy (EPA) di Stadion Mandala Krida mulai Senin (11/8).

Agenda ini akan berlangsung selama sepekan dengan mencakup U16, U18 dan U20.

Seleksi ini merupakan lanjutan dari proses pemantauan bakat.

Direktur Teknik EPA PSIM Jogja Erwan Hendarwanto mengatakan tim pemandu bakat telah melakukan scouting tertutup selama sebulan di ajang Piala Soeratin di Yogyakarta dan kompetisi lokal.

“Selama seminggu ini, kami beri kesempatan semua pemain untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Dari fisik, teknik, taktik sampai visi bermainnya,” kata Erwan.

Seleksi tertutup tersebut total diikuti tiap kelompok usia mencapai sekitar 70 pemain.

Menurut Erwan, kriteria utama yang dicari adalah pemain yang mampu beradaptasi dengan filosofi permainan tim senior.

“EPA ini sebenarnya menjadi basis pembibitan PSIM ke depannya, di mana kami harapkan mempunyai kesamaan gaya bermain dengan tim senior,” ujarnya.