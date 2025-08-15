Kondisi Tim PSIM Yogyakarta Jelang Hadapi Arema FC

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menjamu Arema FC dalam lanjutan BRI Super League di Stadion Sultan Agung pada Sabtu (16/8).

Pada pertandingan perdana, PSIM Yogyakarta berhasil mencuri tiga poin di kandang Persebaya Surabaya.

Laga kandang pertama ini PSIM Yogyakarta bertekad mengamankan angka penuh.

Pelatih PSIM Jean-Paul Van Gastel mengungkapkan kondisi timnya menjelang bertemu Singo Edan.

Menurut pelatih asal Belanda tersebut, seluruh pemainnya siap tempur di laga besok.

"Untuk pemain kami tidak ada yang mengalami cedera, tetapi karena ini sepak bola yang digunakan adalah fisik dan ada beberapa minor injury. Namun, itu sudah ter-recovery dan kemarin dengan medical staf beberapa kali treatment," ujarnya.

Selain itu, Van Gastel menyebut pemain anyar mereka Anton Fase belum bisa bergabung dengan tim saat menghadapi Arema FC.

"Pertandingan besok Anton tidak bisa bermain karena hal administrasi," kata Gastel.