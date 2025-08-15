JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Kondisi Tim PSIM Yogyakarta Jelang Hadapi Arema FC

Kondisi Tim PSIM Yogyakarta Jelang Hadapi Arema FC

Jumat, 15 Agustus 2025 – 19:01 WIB
Kondisi Tim PSIM Yogyakarta Jelang Hadapi Arema FC - JPNN.com Jogja
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menjamu Arema FC dalam lanjutan BRI Super League di Stadion Sultan Agung pada Sabtu (16/8).

Pada pertandingan perdana, PSIM Yogyakarta berhasil mencuri tiga poin di kandang Persebaya Surabaya.

Laga kandang pertama ini PSIM Yogyakarta bertekad mengamankan angka penuh. 

Baca Juga:

Pelatih PSIM Jean-Paul Van Gastel mengungkapkan kondisi timnya menjelang bertemu Singo Edan.

Menurut pelatih asal Belanda tersebut, seluruh pemainnya siap tempur di laga besok.

"Untuk pemain kami tidak ada yang mengalami cedera, tetapi karena ini sepak bola yang digunakan adalah fisik dan ada beberapa minor injury. Namun, itu sudah ter-recovery dan kemarin dengan medical staf beberapa kali treatment," ujarnya.

Baca Juga:

Selain itu, Van Gastel menyebut pemain anyar mereka Anton Fase belum bisa bergabung dengan tim saat menghadapi Arema FC.

"Pertandingan besok Anton tidak bisa bermain karena hal administrasi," kata Gastel. 

Pelatih PSIM Yogyakarta Van Gastel mengungkapkan kondisi timnya jelang menjamu Arema FC.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta arema fc Jean-Paul Van Gastel bri super league psim hari ini psim jogja psim vs arema

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU