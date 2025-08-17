PSIM Yogyakarta Ditahan Imbang Arema FC, Sang Pelatih Kecewa

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta ditahan imbang Arema FC dengan skor 1-1 dalam lanjutan BRI Super League pada Sabtu (16/8).

Tim tamu unggul terlebih dahulu pada babak pertama lewat gol Dalberto dari titik putih.

Tim tuan rumah yang tampil di hadapan ribuan pendukungnya mencoba membalas, tetapi sejumlah peluang tidak bisa dikonversikan menjadi gol.

Memasuki babak kedua, PSIM Jogja kian gencar mencari gol penyama kedudukan.

Peluang makin besar setelah pemain Arema FC Yan Motta diganjar kartu merah oleh wasit karena melanggar Haljeta.

Gol yang dinanti tim berjuluk Laskar Mataram baru hadir menit ke-88. Gelandang Arema FC Betinho salah mengantisipasi crossing sehingga sundulan bersarang ke gawang sendiri.

Skor sama kuat tersebut bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengungkapkan kekecewaan setelah ditahan imbang Singo Edan.