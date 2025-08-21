JPNN.com

Kamis, 21 Agustus 2025 – 14:45 WIB
Catat! Ini Jadwal dan Lawan PSS Sleman di Championship 2025/2026 - JPNN.com Jogja
Stadion Maguwoharjo markas PSS Sleman. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Liga Indonesia Baru telah merilis jadwal lengkap kompetisi Championshi 2025/2026 yang berlangsung sejak 12 September 2025 sampai 10 Mei 2026.

PSS Sleman tergabung dalam Grup B dan akan memulai perjuangannya pada Senin (15/8) dengan menjamu Persiba Balikpapan di Stadion Maguwoharjo.

Klub berjuluk Laskar Sembada itu akan bersaing untuk naik ke kasta tertinggi dengan melawan tim-tim seperti Persiba, Persiku Kudus, Deltras FC, Persipal, Persela Lamongan, Kendal FC, Persipura, dan PSIS Semarang.

Berikut jadwal pertandingan PSS Sleman di babak pendahuluan:

Senin, 15 September 2025
PSS Sleman vs Persiba Balikpapan – Stadion Maguwoharjo Sleman – 19.00 WIB

Minggu, 21 September 2025
Persiku Kudus vs PSS Sleman – Stadion Wergu Wetan Kudus – 15.30 WIB

Senin, 29 September 2025
PSS Sleman vs Deltras FC – Stadion Maguwoharjo Sleman – 19.00 WIB

Minggu, 5 Oktober 2025
Persipal FC vs PSS Sleman – Stadion Gawalise Palu – 15.30 WIB

PSS Sleman bersiap untuk melakoni kompetisi Championship 2025/2026 bersama lawan-lawan tangguh. Cata jadwal pertandingan Laskar Sembada.
