Catat! Ini Jadwal dan Lawan PSS Sleman di Championship 2025/2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Liga Indonesia Baru telah merilis jadwal lengkap kompetisi Championshi 2025/2026 yang berlangsung sejak 12 September 2025 sampai 10 Mei 2026.

PSS Sleman tergabung dalam Grup B dan akan memulai perjuangannya pada Senin (15/8) dengan menjamu Persiba Balikpapan di Stadion Maguwoharjo.

Klub berjuluk Laskar Sembada itu akan bersaing untuk naik ke kasta tertinggi dengan melawan tim-tim seperti Persiba, Persiku Kudus, Deltras FC, Persipal, Persela Lamongan, Kendal FC, Persipura, dan PSIS Semarang.

Berikut jadwal pertandingan PSS Sleman di babak pendahuluan:

Senin, 15 September 2025

PSS Sleman vs Persiba Balikpapan – Stadion Maguwoharjo Sleman – 19.00 WIB

Minggu, 21 September 2025

Persiku Kudus vs PSS Sleman – Stadion Wergu Wetan Kudus – 15.30 WIB

Baca Juga: Progres PSS Sleman Meningkat Signifikan pada 4 Aspek

Senin, 29 September 2025

PSS Sleman vs Deltras FC – Stadion Maguwoharjo Sleman – 19.00 WIB

Minggu, 5 Oktober 2025

Persipal FC vs PSS Sleman – Stadion Gawalise Palu – 15.30 WIB