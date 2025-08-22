PSIM Yogyakarta Rekrut Jebolan Ajax Amsterdam

JPNN.com

Jumat, 22 Agustus 2025 – 08:30 WIB
Pemain asing baru PSIM Yogyakarta Donny Warmerdam. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta menambah kekuatan tim dengan mendatangkan Donny Warmerdam.

Donny Wamerdam merupakan pemain berusia 23 tahun yang berasal dari Belanda.

Pemain berposisi sebagai gelandang bertahan ini tercatat pernah berkostum Ajax Amsterdam di kelompok umur.

Manajer PSIM Jogja Razzi Taruna mengatakan rekrutan anyar mereka merupakan rekomendasi sang pelatih. 

“Donny ini adalah pemain yang sudah diketahui Jean-Paul ketika di Belanda. Jadi, ini memang murni rekomendasi dari pelatih,” kata Razzi. 

Dia berharap Donny dapat segera menyesuaikan diri dengan rekan setimnya.

“Semoga adaptasinya cepat karena dia belum pernah bermain di Asia,” ucapnya. 

Donny sendiri menyatakan siap memberikan penampilan terbaik bagi Laskar Mataram. 

