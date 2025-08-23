Pilar Asing Persib Absen, Keuntungan bagi PSIM Yogyakarta?

JPNN.com

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 10:25 WIB
Kiper asing Persib Bandung Adam Przybek harus absen melawan PSIM Yogyakarta. Foto: dok Persib

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penjaga gawang Persib Bandung Adam Przybek dipastikan absen saat bertemu PSIM Yogyakarta pada Minggu (24/8).

Penjaga gawang asal Inggris tersebut harus menepi karena cedera engkel. 

Dokter Persib Bandung Wira Prasetya mengatakan Przybek masih dalam masa pemulihan.

"Pemulihan ini diperkirakan akan berjalan satu pekan lagi, maksimal dua pekan," kata Wira.

Menurutnya, tim medis Peesib akan terus mengobservasi dan memantau kondisi Przybek secara intensif.

Di sisi lain, PSIM Yogyakarta dipastikan turun dengan kekuatan penuh menghadapi Maung Bandung.

Selain itu, klub promosi tersebut kedatangan pemain asing baru asal Belanda Donny Warmerdam. 

Pemain jebolan Ajax Amsterdam itu diharapkan cepat beradaptasi untuk membantu tim di BRI Super League. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

