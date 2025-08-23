PSS Sleman Meluncurkan Jersei Baru, Bupati Harda Punya Harapan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman resmi meluncurkan jersei dan skuad terbaru untuk mengarungi kompetisi Championship musim 2025/2026 melalui acara bertajuk “Viva La PSS” di Stadion Maguwoharjo, Jumat (22/8).

Launching tersebut disambut meriah ribuan suporter yang hadir sekaligus menyaksikan laga persahabatan melawan PSPS Pekanbaru.

Dalam pertandingan uji coba itu, Laskar Sembada tampil meyakinkan dengan kemenangan 2-0.

Dua gol kemenangan dicetak Gustavo Tocantins yang menjadi bintang lapangan dengan brace-nya.

Bupati Sleman Harda Kiswaya yang hadir langsung dalam acara tersebut menyampaikan keyakinannya terhadap kesiapan PSS Sleman musim ini.

Menurutnya, performa tim berjuluk Laskar Sembada itu sudah menunjukkan peningkatan signifikan.

“PSS Sleman sudah menunjukkan peningkatan permainan yang lebih baik dan siap mengarungi musim baru 2025/2026. Kami targetkan PSS kembali ke kasta tertinggi,” kata Harda, Sabtu (23/8).

Meski demikian, ia menilai masih ada beberapa lini yang perlu pembenahan agar PSS semakin solid menghadapi kompetisi panjang.