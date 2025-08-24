Polres Bantul Mewanti-wanti Jangan Ada Konvoi Suporter Seusai Laga PSIM Vs Persib

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pertandingan pekan ke-3 Super League 2025/2026 yang mempertemukan PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu (24/7).

Ratusan personel kepolisian diterjunkan untuk menjaga laga tersebut berjalan tertib dan aman.

Kapolres Bantul AKBP Novita Eka Sari mengatakan ratusan personel tersebut berasal dari Polda DIY, Polres Bantul hingga Satbrimobda.

"Kami menyiagakan sebanyak 500 personel gabungan untuk menjaga pertandingan sepak bola PSIM vs Persib di Stadion Sultan Agung," ujarnya, Sabtu (23/8).

Novita mengimbau agar suporter tidak membawa barang-barang terlarang, seperti flare, senjata tajam, petasan serta minuman beralkohol.

Selain itu, suporter diwanti-wanti untuk tidak melakukan konvoi setelah pertandingan selesai.

"Kami juga mengimbau rekan-rekan suporter jangan sampai menganggu ketertiban atau membuat kemacetan dengan berkonvoi kendaraan setelah pertandingan," kata kapolres.

Ia berharap agar ketertiban terjaga hingga akhir tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. (mcr25/jpnn)