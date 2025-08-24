Tim Promosi PSIM Yogyakarta Coba Mencari Kelemahan Sang Juara Bertahan

JPNN.com

Minggu, 24 Agustus 2025 – 07:00 WIB
Konferensi jelang laga PSIM Jogja vs Persib Bandung pada Sabtu (23/8). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menjamu Persib Bandung dalam lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu (24/8).

Klub berjuluk Laskar Mataram itu bertekad mendulang tiga poin di kandang sendiri, sedangkan Persib Bandung mencoba bangkit setelah pada laga sebelumnya dipermalukan Persijap Jepara dengan skor 1-2.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengatakan ia telah menganalisis permainan sang lawan.

“Kami mencoba memasukkan kekuatan kami ke dalam permainan dan mencoba mengungkap kelemahan mereka,” ujarnya.

Kendati demikian, pelatih asal Belanda itu mengatakan laga ini tidak akan mudah bagi PSIM Yogyakarta.

“Kami akan melawan tim juara bertahan. Meski sempat kalah di Jepara, mereka juara Liga Indonesia dua kali,” katanya. 

Pemain PSIM Ghulam Fatkur mengungkapkan kesiapan mereka untuk meladeni tim tamu. 

“Kami sebagai pemain melihat laga besok melawan Persib sebagai laga yang penting. Pastinya kami akan mengerahkan semua kemampuan kami untuk pertandingan besok,” kata Ghulam.

Meski kalah di laga sebelumnya, Persib Bandung tak bisa diremehkan. PSIM Yogyakarta akan mencari celah untuk mengalahkan sang juara bertahan.
