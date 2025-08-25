Kemenangan di Depan Mata Buyar, Pelatih PSIM Singgung Tambahan Waktu 10 Menit

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta harus puas berbagi poin setelah bermain 1-1 menghadapi Persib Bandung di pekan ketiga BRI Super League pada Minggu (24/8).

Pertandingan yang mempertemukan jawara Liga 2 dan Liga 1 tersebut berlangsung sengit sejak awal.

Tim tuan rumah unggul terlebih dahulu lewat titik putih dan Ze Valente dengan tenang mengeksekusi menjadi gol.

Baca Juga: Tim Promosi PSIM Yogyakarta Coba Mencari Kelemahan Sang Juara Bertahan

Gol tim tamu baru hadir pada menit ke-90+6 lewat sundulan Martin Marticardi. Gol tersebut membuyarkan kemenangan Laskar Mataram.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel menyinggung waktu tambahan yang mencapai sepuluh menit.

“Mereka melakukan crossing ke kotak penalti. Bola turun ke kotak penalti dan segala sesuatu bisa terjadi jika bola turun ke kotak penalti. Pertandingan juga menurut saya terlalu lama,” katanya.

Pelatih asal Belanda itu kecewa karena timnya gagal meraih tiga poin di kandang sendiri.

“Kami juga kecewa. Kami punya 10 menit tambahan waktu dan dua penalti dari lawan,” ujarnya.