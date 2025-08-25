Cahya Supriadi Berhasil Menepis Penalti, Pelatih PSIM Bersyukur

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta bermain imbang 1-1 saat melawan Persib Bandung pada pekan ketiga Super League pada Minggu (24/8).

Gol pembuka bagi tuan rumah dicetak Ze Valente lewat titik putih, sedangkan Persib menyamakan kedudukan melalui sundulan Martin Marticardi di masa injury time.

Persib Bandung sebenarnya berpeluang menggandakan peluang setelah dihadiahi penalti, tetapi sang algojo Marc Klok gagal mengeksekusinya menjadi gol.

Kecemerlangan Cahya Supriadi berhasil menggagalkan tendangan pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut.

"Saya bersyukur menjadi player of the match hari ini karena berkat kerja keras semua pemain dan saya terapkan di pertandingan," kata Cahya .

Kendati demikian, ia sedikit merasa kecewa karena Laskar Mataram gagal mempertahankan keunggulan yang sirna pada menit-menit akhir.

Di sisi lain, Pelatih PSIM Jean-Paul Van Gastel memuji penampilan Cahya Supriadi.

"Saya senang dia (Cahya) berhasil menepis satu penalti," ujar Van Gastel.