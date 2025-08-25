Ditahan Imbang PSIM, Pelatih Persib Sentil Lini Depan Maung Bandung

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Juara bertahan Liga 1 Persib Bandung nyaris dipermalukan tim promosi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga BRI Super League, Minggu (24/8).

Pertandingan sengit tersebut diwarnai dengan tiga kali tendangan penalti.

Kendati demikian, skor 1-1 menutup pertandingan tanpa pemenang.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak kesal dengan peluang emas yang gagal dikonversikan menjadi gol.

"Kami membuat peluang, tetapi saya belum puas dengan penyelesaian akhir tim kami," katanya.

Di sisi lain, dirinya melihat sisi positif dari perjuangan hingga menit akhir yang ditunjukkan anak asuhnya.

"Satu hal yang saya lihat dari pertandingan ini adalah bagaimana kami bangkit kembali. Ketika kami tertinggal 0-1, kemudian kami berusaha mengejar ketinggalan sampai kami mendapatkan dua peluang dari titik putih," ujarnya.

Pemain Persib Patricio Matricardi mengatakan timnya menujukkan karakter pantang menyerah dalam pertandingan sore hari di Stadion Sultan Agung.