Kontingen Porda Kota Yogyakarta Pasang Target Tinggi

Selasa, 26 Agustus 2025 – 07:30 WIB
Pelepasan kontingen asal Kota Yogyakarta untuk berlaga di Porda XVII di Gunungkidul pada Senin (25/8). Foto: Humas Pemkot Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kota Yogyakarta menerjunkan 812 atlet untuk bersaing di ajang Pekan Olahraga Daerah (PORDA) XVII di Kabupaten Gunungkidul.

Porda XVII akan berlangsung mulai 9-18 September 2025.

Ketua KONI Kota Yogyakarta Aji Karnanto mengatakan telah menjalankan pemusatan latihan selama enam bulan yang diikuti seluruh atlet. 

"Target medali emas Kontingen Kota Yogyakarta sebanyak 150 medali, harapannya bisa tercapai dan kami optimistis para atlet akan meraih hasil maskimal," katanya, Senin (25/8).

Pada gelaran porda sebelumnya Kota Yogyakarta mengumpulkan sebanyak 129 medali emas.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mendukung penuh atlet porda dalam mencapai target.

"Kami berupaya memberikan yang terbaik untuk para atlet, pelatih dan pengurus cabor sejak sebelum dimulainya pemusatan latihan," ujar Hasto.

Dia berharap dengan segala dukungan yang diberikan selama ini, atlet-atlet Kota Yogyakarta mampu menjadi juara umum. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

