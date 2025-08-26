Daftar Cedera dan Kondisi Para Pemain PSS Sleman

JPNN.com

Selasa, 26 Agustus 2025 – 10:00 WIB
Kondisi terkini cedera pemain PSS Sleman. Foto: MO PSS Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim medis PSS Sleman memberikan informasi terbaru mengenai kondisi para pemain menjelang berakhirnya periode pramusim pada Agustus 2025.

Dokter PSS Sleman Riko Arundito menjelaskan beberapa pemain Laskar Sembada yang sempat dibekap cedera.

Namun, sejumlah pemain telah pulih sepenuhnya, sementara beberapa lainnya masih dalam tahap pemulihan dan pemantauan intensif.

Kabar baik datang dari pemain senior, Fachruddin Aryanto, yang telah dinyatakan pulih dari cedera.

“Untuk Fachruddin, setelah kami melakukan beberapa tes medis dinyatakan lulus dari tim medis. Ia sudah mulai return to performance kemudian kami serahkan kepada pelatih fisik dengan pengawasan tim medis juga. Saat ini juga sudah mengikuti latihan bersama,” tutur Riko Arundito pada Senin sore (25/8).

Selain Fachruddin, Ahmad Nuri Fasya yang sempat mengalami cedera akibat benturan keras saat laga pramusim melawan PSBS Biak juga telah kembali berlatih bersama tim.

Pemeriksaan lanjutan menunjukkan tidak ada cedera ligamen atau otot, melainkan pembengkakan yang membutuhkan waktu pemulihan sekitar tiga pekan.

Riko mengatakan beberapa pemain lainnya masih dalam pantauan tim medis.

PSS Sleman memiliki beberapa pemain yang dibekap cedera. Ada yang sudah pulih, ada yang masih dalam pemantauan.
