JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Kim Kurniawan Rangkap Jabatan, Jadi Manajer dan Pemain PSS Sleman

Kim Kurniawan Rangkap Jabatan, Jadi Manajer dan Pemain PSS Sleman

Rabu, 27 Agustus 2025 – 08:30 WIB
Kim Kurniawan Rangkap Jabatan, Jadi Manajer dan Pemain PSS Sleman - JPNN.com Jogja
Kim Jeffrey Kurniawan. Foto: Instagram/pssleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman membuat keputusan yang mengejutkan menjelang kompetisi Championship 2025/2026 dengan menunjuk gelandang senior Kim Jeffrey Kurniawan sebagai manajer yang baru.

Kim akan mengemban peran ganda sebagai manajer sekaligus pemain, menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Leonard Tupamahu.

Penunjukan ini diumumkan secara resmi oleh manajemen PSS Sleman pada Selasa (26/8). Menurut pihak klub, keputusan ini diambil untuk mengawal misi besar Super Elang Jawa meraih promosi ke Super League.

Baca Juga:

Dalam peran barunya, Kim diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung yang efektif antara para pemain, tim pelatih yang dipimpin pelatih kepala Ansyari Lubis dan jajaran manajemen klub.

“Dengan pengalaman dan karakter Kim, kami percaya ia mampu menjadi jembatan efektif untuk memperkuat sinergi internal,” tulis pernyataan resmi manajemen PSS Sleman.

Manajemen klub menegaskan bahwa target promosi adalah tujuan bersama yang membutuhkan komitmen penuh dari seluruh elemen tim, termasuk dukungan dari para suporter Super Elja Fans.

Baca Juga:

Di akhir pengumuman, manajemen PSS Sleman juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Leonard Tupamahu atas dedikasi serta kontribusinya selama menjabat sebagai manajer tim.

Rekam Jejak Kim Kurniawan di PSS Sleman
Kim Jeffrey Kurniawan bergabung dengan PSS Sleman sejak tahun 2021 dan dengan cepat menjadi salah satu figur sentral di lini tengah serta ruang ganti tim.

Kim Kurniawan ditunjuk oleh manajemen untuk menjadi pemain sekaligus manajer tim. Target ke Super League menjadi pertimbangan penunjukan tersebut.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSS Sleman pss sleman hari ini Kim Jeffrey Kurniawan pemain pss sleman championship 2025/2026 manajer pss sleman

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU