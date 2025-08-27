Kim Kurniawan Rangkap Jabatan, Jadi Manajer dan Pemain PSS Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman membuat keputusan yang mengejutkan menjelang kompetisi Championship 2025/2026 dengan menunjuk gelandang senior Kim Jeffrey Kurniawan sebagai manajer yang baru.

Kim akan mengemban peran ganda sebagai manajer sekaligus pemain, menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Leonard Tupamahu.

Penunjukan ini diumumkan secara resmi oleh manajemen PSS Sleman pada Selasa (26/8). Menurut pihak klub, keputusan ini diambil untuk mengawal misi besar Super Elang Jawa meraih promosi ke Super League.

Dalam peran barunya, Kim diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung yang efektif antara para pemain, tim pelatih yang dipimpin pelatih kepala Ansyari Lubis dan jajaran manajemen klub.

“Dengan pengalaman dan karakter Kim, kami percaya ia mampu menjadi jembatan efektif untuk memperkuat sinergi internal,” tulis pernyataan resmi manajemen PSS Sleman.

Manajemen klub menegaskan bahwa target promosi adalah tujuan bersama yang membutuhkan komitmen penuh dari seluruh elemen tim, termasuk dukungan dari para suporter Super Elja Fans.

Di akhir pengumuman, manajemen PSS Sleman juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Leonard Tupamahu atas dedikasi serta kontribusinya selama menjabat sebagai manajer tim.

Rekam Jejak Kim Kurniawan di PSS Sleman

Kim Jeffrey Kurniawan bergabung dengan PSS Sleman sejak tahun 2021 dan dengan cepat menjadi salah satu figur sentral di lini tengah serta ruang ganti tim.