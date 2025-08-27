Cahya Supriadi Tinggalkan PSIM Yogyakarta untuk Gabung Timnas U23

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kiper PSIM Yogyakarta Cahya Supriadi dipanggil Timnas Indonesia untuk bergabung dalam Kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo pada 3-9 September 2025.

Cahya akan bergabung dengan 22 pemain lainnya yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia kelompok umur.

Manajer PSIM Razzi Taruna menyebut Cahya Supriadi memang layak berseragam Timnas Indonesia.

“Cahya sudah lama memang langganan timnas. Dengan apa yang sudah dia tunjukkan di tiga pertandingan PSIM ini, itu menunjukkan memang dia betul-betul layak,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pihak klub mendukung penuh para pemainnya yang mendapatkan panggilan untuk membela timnas.

“Jadi ketika ada pemain-pemain PSIM yang bisa membantu timnas, itu menjadi sebuah kehormatan bagi kami,” ujarnya.

Dia berharap nantinya bakal ada pemain Laskar Mataram lainnya yang mengikuti jejak Cahya Supriadi dipanggil membela Timnas Indonesia.

Di sisi lain, Cahya mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan untuk membela Timnas Indonesia. (mcr25/jpnn)