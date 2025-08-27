JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Cahya Supriadi Tinggalkan PSIM Yogyakarta untuk Gabung Timnas U23

Cahya Supriadi Tinggalkan PSIM Yogyakarta untuk Gabung Timnas U23

Rabu, 27 Agustus 2025 – 10:15 WIB
Cahya Supriadi Tinggalkan PSIM Yogyakarta untuk Gabung Timnas U23 - JPNN.com Jogja
Kiper PSIM Yogyakarta Cahya Supriadi saat tampil melawan Persib Bandung. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kiper PSIM Yogyakarta Cahya Supriadi dipanggil Timnas Indonesia untuk bergabung dalam Kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo pada 3-9 September 2025.

Cahya akan bergabung dengan 22 pemain lainnya yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia kelompok umur.

Manajer PSIM Razzi Taruna menyebut Cahya Supriadi memang layak berseragam Timnas Indonesia. 

Baca Juga:

“Cahya sudah lama memang langganan timnas. Dengan apa yang sudah dia tunjukkan di tiga pertandingan PSIM ini, itu menunjukkan memang dia betul-betul layak,” katanya. 

Ia menegaskan bahwa pihak klub mendukung penuh para pemainnya yang mendapatkan panggilan untuk membela timnas.

“Jadi ketika ada pemain-pemain PSIM yang bisa membantu timnas, itu menjadi sebuah kehormatan bagi kami,” ujarnya. 

Baca Juga:

Dia berharap nantinya bakal ada pemain Laskar Mataram lainnya yang mengikuti jejak Cahya Supriadi dipanggil membela Timnas Indonesia.

Di sisi lain, Cahya mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan untuk membela Timnas Indonesia. (mcr25/jpnn)

Kiper PSIM Yogyakarta Cahya Supriadi akan meninggalkan tim PSIM Yogyakarta untuk membela Timnas U23 dalam kualifikasi Piala Asia kelompok umur.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta Timnas Indonesia Razzi Taruna cahya supriadi psim hari ini psim jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU